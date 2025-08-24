Kırklareli Vize'de 16. Tarih ve Kültür Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Kırklareli Vize'de 16. Tarih ve Kültür Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
Güncelleme:
Vize ilçesinde düzenlenen 16. Tarih ve Kültür Festivali sona erdi. Festivalin finalinde sahne alan Zara, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Belediye Başkanı Ercan Özalp, festivalin büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

Vize Belediyesince gerçekleştirilen festivalin son gününde Zara sahne aldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, konserin ardından yaptığı konuşmasında, üç gün süren festivalin büyük bir coşku ile kutlandığını belirtti.

Birbirinden değerli sanatçıların festivalde konser verdiğini ifade eden Özalp, şarkılar eşliğinde unutulmaz anlar yaşadıklarını söyledi.

Etkinliklere katılarak destek veren herkese teşekkür eden Özalp, gelecek yıl da festivale en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
