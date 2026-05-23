Meteorolojiden Kırklareli ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde önümüzdeki 2 saatte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı uyarıldı.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan