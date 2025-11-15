Kırklareli ve çevresinde kış lastiği denetimi yapıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere 5 bin 856 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler kış lastiği kullanan sürücülere ise teşekkür etti.

Uygulama 15 Nisan 2026'da sona erecek.

Sürücülerden Uğur Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların can ve mal güvenliği açısından kış lastiğinin önemli olduğunu söyledi.

Tüm sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırmasını öneren Kayalı, bu konuda yapılan denetimlerin önemine dikkati çekti.

Denetimler Tekirdağ ve Edirne'de de sürüyor.