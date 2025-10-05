Haberler

Kırklareli Valisi, Yarım Asırlık Eşlerle Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi, Yarım Asırlık Eşlerle Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 'Bir Yastıkta Yarım Asır' Projesi kapsamında uzun yıllar evli kalmış çiftlerle bir araya gelerek, aile değerlerini ön plana çıkardı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yarım asrı geçen evlilikleriyle örnek yaşlı çiftlerle bir araya geldi.

Kırklareli Valiliğince 2025 Aile Yılı ile Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı kapsamında yürütülen "Bir Yastıkta Yarım Asır" Projesi kapsamında Turizm Otelcilik Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programda Turan, yaşlı çiftlerle buluştu.

Turan, programda sohbet ettiği çiftlerin isteklerini dinledi.

Ailelerin uzun evlilikleriyle tüm çiftlere örnek olduklarını ifade eden Turan, çiftlere sağlıklı ve huzurlu günler diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
