Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kayalı köyünde düzenlenen şükür duası programına katılarak duaların kabul olmasını diledi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve ardından ikramlar yapıldı.

Kayalı köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Turan, yaptığı konuşmada, edilen duaların kabul olması dileğinde bulundu.

Düzenlenen programların hepsine katılmaya çalıştığını ifade eden Turan, su kaynaklarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Muhtar Yaşar Yağcı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
