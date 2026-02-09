Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve sohbet etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Timurtaşpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.
İl Müftüsü Yusuf Eviş'in namazı kıldırmasının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı.
Ardından Vali Turan, vatandaşlarla sohbet ederek, isteklerini dinledi.
Katılımcılara program sonunda çorba ikram edildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel