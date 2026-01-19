Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sungurbey Camisi'nde düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okutuldu, namaz kılındı ve Vali Turan, vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca Babaeski'de gıda işletmeleri denetlendi ve hasta nakil süreçleri değerlendirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sungurbey Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verilmesinin ardından sabah namazı kılınarak, dua ve tesbihat yapıldı.

Vali Turan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek isteklerini dinledi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Babaeski ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın ve pastanelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin üretim, depo ve satış alanlarını inceleyen ekipler, hijyen koşullarını kontrol etti.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Hasta nakil süreçleri değerlendirildi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Hasta Nakil Süreçleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, müdürlükte gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Ambulans Servisi Başhekimliği, acil servis hekimleri, Kırklareli, Lüleburgaz ve Babaeski sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantıda, hasta nakil süreçleri ile sevk stratejileri değerlendirildi.

Cerit, vatandaşların acil yardım taleplerine en hızlı şekilde ulaşmak ve en nitelikli sağlık hizmetine erişimini sağlamak amacıyla koordinasyon çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kucağında kanlar içinde hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu