Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinleyen Turan, vali yardımcıları ile kurum müdürlerine iletilen sorunların çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

Turan, yaptığı konuşmada, "Devleti yaşat ki insan yaşasın" şiarıyla görev yaptıklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, vatandaşlara hizmeti esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Turan, "Her türlü sorununuzda kapımız ve gönlümüz sizlere sonuna kadar açıktır. Devletimiz ve milletimiz el ele olduğu sürece, Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur." dedi.

Toplantıda vali yardımcıları ile kurum müdürleri de yer aldı.