Haberler

Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi ve sorunların çözülmesi için talimat verdi. 'Devleti yaşat ki insan yaşasın' anlayışıyla vatandaş hizmetine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinleyen Turan, vali yardımcıları ile kurum müdürlerine iletilen sorunların çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

Turan, yaptığı konuşmada, "Devleti yaşat ki insan yaşasın" şiarıyla görev yaptıklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, vatandaşlara hizmeti esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Turan, "Her türlü sorununuzda kapımız ve gönlümüz sizlere sonuna kadar açıktır. Devletimiz ve milletimiz el ele olduğu sürece, Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur." dedi.

Toplantıda vali yardımcıları ile kurum müdürleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak

Elektrik bağlantılarında milyonları ilgilendiren değişiklik
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı