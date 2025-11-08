Kırklareli Valisi Uğur Turan, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne'nin Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli'nin çok güzel bir kent olduğunu ifade eden Turan, kentin gelişmesine katkı sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Köken de çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.