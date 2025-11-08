Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i Kabul Etti

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne'nin Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ile bir araya geldi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Turan, Kırklareli'nin gelişmesine katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne'nin Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli'nin çok güzel bir kent olduğunu ifade eden Turan, kentin gelişmesine katkı sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Köken de çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
