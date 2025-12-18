Haberler

Kırklareli Valisi Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu
Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, KYK Şemsettin Sami Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu. Öğrencilerle bir araya gelerek isteklerini dinleyen Turan, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmelerinin önemini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şemsettin Sami Öğrenci Yurdunda incelemede bulundu.

Yurt binasını gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından öğrencilerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

Vali Turan, konuşmasında, KYK hizmetlerinin çok değerli olduğunu ifade etti.

Gençlerin sadece akademik başarılarıyla değil, milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin önemine değinen Turan, devletin her alanda gençleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
