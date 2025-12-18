Kırklareli Valisi Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şemsettin Sami Öğrenci Yurdunda incelemede bulundu.

Yurt binasını gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından öğrencilerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

Vali Turan, konuşmasında, KYK hizmetlerinin çok değerli olduğunu ifade etti.

Gençlerin sadece akademik başarılarıyla değil, milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin önemine değinen Turan, devletin her alanda gençleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.