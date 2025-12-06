Kırklareli Valisi Turan, kurum müdürleriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda Vali Turan, kurum müdürlerinden brifing aldı.

Başarılı çalışmalar yürüten kurum müdürlerine teşekkür eden Turan, kentin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Turan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.