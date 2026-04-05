Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş'ın da katılımıyla Lüleburgaz ilçesine bağlı 10 köye ziyarette bulundu.

İl Özel İdaresi tarafından köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Turan, daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.