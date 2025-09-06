Kırklareli Valisi Uğur Turan, Karacadağ Köyü'nü Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Turan, beraberindeki 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve kurum müdürleri ile Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ köyünü ziyaret etti.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.

Köy Muhtarı Ferit Güçlü'den yürütülen projeler hakkında bilgi alan Turan, devam eden çalışmaları inceledi.

Turan, anız ve orman yangınlarına karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.