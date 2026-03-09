Haberler

Kırklareli Valisi Turan, kadın yönetici ve personel ile iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi ile birlikte kadın yönetici ve personel ile iftar programında bir araya geldi. Programda kadınların toplumsal rolü ve katkıları vurgulandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentteki kadın yönetici ve personel ile iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, eşi Nihal Turan ile İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ramazan ayının huzur ve bereket ikliminde kadın yönetici ve personel ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Turan, kadınların toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Kadınların üretimden eğitime, bilimden sanata, kamu yönetiminden sosyal hayata kadar hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla Türkiye'nin gelişmesine büyük katkı sağladıklarını dile getiren Turan, Türk kadınının tarih boyunca fedakarlığı, azmi ve çalışkanlığıyla toplumun güçlenmesinde de önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, eşi Filiz Köse, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, kadın muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, protokol üyeleri ve eşleri katıldı.

