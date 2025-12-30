Haberler

Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüme kavuşturulmaları için talimat verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Turan, vali yardımcıları ile kurum müdürlerine iletilen sorunların çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

Halk toplantılarını önemsediğini ifade eden Turan, vatandaşların ilettiği sorunları anında çözüme kavuşturmayı istediklerini belirtti.

Toplantıda vali yardımcıları ile kurum müdürleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! 3 ilimizde bazı uçuşlar iptal edildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı