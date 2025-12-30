Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüme kavuşturulmaları için talimat verdi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların taleplerini dinledi.
Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Turan, vali yardımcıları ile kurum müdürlerine iletilen sorunların çözüme kavuşturulması için talimat verdi.
Halk toplantılarını önemsediğini ifade eden Turan, vatandaşların ilettiği sorunları anında çözüme kavuşturmayı istediklerini belirtti.
Toplantıda vali yardımcıları ile kurum müdürleri de yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel