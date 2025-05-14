Kırklareli Valisi Uğur Turan Engelliler Haftası'nda Engelli Bireylerle Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada, engelli vatandaşlarla sohbet eden Vali Turan, talepleri dinledi.

Engelliler Haftası'nı kutlayan Turan, engellilere her zaman saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Programa, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da katıldı.

Kakava Festivali toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde, 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali'ne ilişkin hazırlık toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Derya Bulut da katıldı.

Toplantıda Bulut, festival programına ilişkin sunum yaparak bilgilendirmede bulundu. Ardından festival kapsamındaki gündem maddeleri ele alındı.

Sosyal Güvenlik Haftası

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Şenol Genel'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Genel'den kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Turan, haftayı kutlayarak, çalışanlara başarı diledi.