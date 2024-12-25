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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Savcıları ile Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Savcıları ile Bir Araya Geldi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve diğer savcılarla makamında bir araya gelerek, kent hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün 2024 yılı çalışmaları değerlendirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Cumhuriyet Savcısı Yusuf Şahan Kırca ile Ankara Sincan Kaymakamı Levent Kılıç'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nin şirin ve huzurlu bir kent olduğunu belirten Turan, Çakmak, Kırca ve Kılıç'a görevlerinde başarılar diledi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, başkanlığında Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 2024 yılı çalışmaları değerlendirildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Serpil Ünsal, müdürlük binasında düzenlenen toplantıda yıl içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Ardından ilçe müdürleri de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Tanju Çanakcıoğlu da bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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