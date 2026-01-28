Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Eczacılar Odası Başkanı Nedim Bayraktaroğlu'nu makamında kabul ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca, İl Encümeni toplantısı da gerçekleştirildi.

İl Encümeni toplandı

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
