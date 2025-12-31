Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ve Vize ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Turan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş'u makamında ziyaret etti.

Bayguş, devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Turan'a bilgi verdi.

Turan daha sonra Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akgüneş'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp de yer aldı.