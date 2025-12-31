Haberler

Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy'de Kaymakam Gizem Bayguş'u ziyaret ederek devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ardından Vize Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akgüneş'i ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ve Vize ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Turan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş'u makamında ziyaret etti.

Bayguş, devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Turan'a bilgi verdi.

Turan daha sonra Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akgüneş'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp de yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu