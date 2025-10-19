Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Trafik ve Asayiş Kontrol Noktasına Ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, trafik ve asayiş kontrol noktasında incelemede bulundu.

Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğünün Kofçaz kara yolundaki kontrol noktasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetim faaliyetlerini takip eden Turan, kentin huzur ve güvenliği için denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Turan, personele görevinde başarı diledi.