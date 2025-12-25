Kırklareli Valisi Turan'dan Regaip Kandili mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç aylara girildiğini belirtti.

Üç ayların manevi ikliminin ilk müjdecisi olan Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzuru ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"İdrak edeceğimiz Regaip Kandili'nin, manevi duygularımızı güçlendirmesine, gönül zenginliğimizi artırmasına ve dayanışma ruhumuzu pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle ülkemizin ve İslam Alemi'nin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."