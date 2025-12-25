Haberler

Kırklareli Valisi Turan'dan Regaip Kandili mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek günlerin manevi duyguları güçlendirmesini ve dayanışma ruhunu pekiştirmesini dile getirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç aylara girildiğini belirtti.

Üç ayların manevi ikliminin ilk müjdecisi olan Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzuru ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"İdrak edeceğimiz Regaip Kandili'nin, manevi duygularımızı güçlendirmesine, gönül zenginliğimizi artırmasına ve dayanışma ruhumuzu pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle ülkemizin ve İslam Alemi'nin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

2 saniye sonrası alev topu! İsrail, İranlı komutanı böyle öldürdü
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi