Kırklareli Valisi Turan'dan bayram mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu vurguladı. Trafik güvenliğine dikkat edilmesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Turan, mesajında, bayramların sevinç, mutluluk, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren özel ve güzel günler olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Turan, ramazan ayında rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin en yoğun duygularla yaşandığını kaydetti.

Bayramların gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hayat bulduğu müstesna zamanlar olduğunu belirten Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumsal dayanışmanın güç kazandığı, paylaşmanın bereketinin çoğaldığı, büyüklerimizin hayır dualarıyla, çocuklarımızın neşesiyle anlam bulan bu kıymetli günler, millet olarak sahip olduğumuz köklü değerlerin en güçlü şekilde tezahür ettiği özel anlardır. Ramazan ayı boyunca sabırla, şükürle ve yardımlaşma ruhuyla pekiştirdiğimiz manevi kazanımların, bayram vesilesiyle hayatımızın her anına yansıması en büyük temennimizdir. Bayramlar aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın, yalnız gönüllere umut olmanın ve gönül köprülerini yeniden inşa etmenin en anlamlı fırsatıdır."

Turan, Ramazan Bayramı'nın huzur içinde geçirilmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Bayram tatili süresince trafik kontrollerinin de hassasiyetle yürütüleceğini ifade eden Turan, "Bayramımızın tadının kaçmaması için trafikte azami dikkat göstermenizi, trafik kurallarına riayet etmenizi önemle ve özellikle istirham ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Haberler.com
500

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi

Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?

İçinde ne var merak konusu! Tacikistan'dan İran'a gizemli konvoy
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı