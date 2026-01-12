Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Turan, her fırsatta yaşlıları ziyaret ettiğini söyledi.

Turan, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını kaydetti.

Ziyarette, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da bulundu.