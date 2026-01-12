Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi ve yaşlıların önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Turan, her fırsatta yaşlıları ziyaret ettiğini söyledi.

Turan, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını kaydetti.

Ziyarette, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
