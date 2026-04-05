Kırklareli Valisi Uğur Turan, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı Açıklaması

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelenin dünyaya duyurulması amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu belirtti.

AA'nın kuruluşundan bu yana doğru, tarafsız ve güvenilir haberciliğin öncüsü olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Milli iradenin sesi olarak üstlendiği tarihi misyonu başarıyla yerine getiren Anadolu Ajansı, köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla bugün de ülkemizin en saygın kuruluşları arasında yer almaktadır. Cumhuriyet tarihimize tanıklık eden asırlık çınarımız Anadolu Ajansı, depremde, savaşta, afette ve salgında fedakarca çalışarak, her alanda kalitesinden ödün vermeden, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla dünyanın önde gelen sayılı ajansları arasında yerini almış ve Türk basınının gurur kaynağı olmuştur."

Turan, AA'nın geçmişten aldığı tecrübe ve sorumluluk bilinciyle, çağın gereklerine uygun olarak kendini sürekli yenilediğini belirtti.

AA'nın ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü etkin yayıncılık faaliyetleriyle ülkemizin sesi olmaya devam ettiğini aktaran Turan, mesajında, "Gelişen iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanarak doğru ve hızlı bilgi akışını sağlayan ajans, küresel ölçekte güvenilir bir referans kaynağı olma niteliğini her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Bu duygularla ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.