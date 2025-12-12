Kırklareli Valisi Turan, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Turan, ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti.

Turan, kentte yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Tokel'e bilgi verdi.

Ardından Turan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Salih Ayhan, Sayıştay Başdenetçisi Ahmet Ortak ile Karadenizliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Aydın'ı ziyaret etti.