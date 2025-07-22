Kırklareli Valisi Uğur Turan Anıt Çınar Ağacını İnceledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesindeki 582 yıllık anıt çınar ağacında incelemelerde bulunarak, ağacın korunmasının önemine dikkat çekti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde bulunan 582 yıllık anıt çınar ağacında incelemede bulundu.

Turan, bir süre anıt ağacı inceleyip Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den bilgi aldı.

Asırlardır var olan çınar ağacının geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu ifade eden Turan, ağacın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaçların her yıl bakımlarının yapıldığını belirten Turan, bu tür ağaçların korunması için herkesin üzerinde düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Vali Turan'a, Vize Kaymakam vekili Enver Özderin ve Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram da eşlik etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip

Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi

"Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.