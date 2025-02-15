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Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı ve diğer misafirleri makamında kabul ederek, Kırklareli'nin gelişimi için çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, makamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Çelik, Başakşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Selim Çelebi, Öz Finans-İş Sendikası İstanbul Avrupa Bölge Başkanı Mümin Evren, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı Ayhan Karahan ile gazileri kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, çalışmaları hakkında ziyaretçilerine bilgi verdi.

Kırklareli'nin gelişimi ve kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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