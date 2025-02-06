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Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Dr. Erol Özkan, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Başakşehir İlçe Müftüsü Feyyaz İdin'i makamında kabul ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, makamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Dr. Erol Özkan, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Başakşehir İlçe Müftüsü Feyyaz İdin'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kentte sürdürülen çalışmaları anlattı.

Yorulmadan, aşk ve şevkle çalıştıklarını ifade eden Turan, kentin çok güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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