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Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Merkez Valileri Grup Başkanı Vahdettin Özcan ve Kolunsağ Muflon Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kolunsağ'ı kabul etti. Ayrıca İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş ve Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ile de görüştü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, makamında ilk olarak Merkez Valileri Grup Başkanı Vahdettin Özcan ile Kolunsağ Muflon Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kolunsağ'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kent hakkında Özcan ve Kolunsağ'a bilgi verdi.

Vali Turan ardından, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş ile Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler'i kabul etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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