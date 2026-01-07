Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti, ziyarette kent hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kent hakkında Aksoytürk'e bilgi verdi.

Ziyarette, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Tümgeneral Ahmet Hamdi Ataç, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mustafa Yeter, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Şenol Varol, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Albay Sefa Koruk da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
