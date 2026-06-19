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Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek, vakfın gençlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, makamında Kırklareli Adliyesi Sulh Ceza Hakimi Ahmet Güçlü, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kadın ve Aile Koordinatörü Av. Tuba Arslan ile TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Doğacan Kamiloğlu'nu kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul Anadolu Hakimliğine atanan Güçlü'ye görevinde başarılar diledi.

Ardından Turan, Arslan ve Kamiloğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TÜGVA'nın çalışmalarını takip ettiğini ifade eden Turan, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmesi adına yürütülen faaliyetlerin önemine değinerek, vakıf yönetimine çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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