Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, Bekmez ile bir süre sohbet etti.

Bekmez'e ziyareti sırasında Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk de eşlik etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bekmez'e çalışmalarında başarı diledi.