Haberler

Vali Turan, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile 5. Kolordu Komutanlığı Pınarhisar İstihkam Alayında düzenlenen iftar programına katıldı.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğinin yaşandığını ifade eden Turan, şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Dayanışma ve kardeşlik duygularının yüksek seviyeye ulaştığı ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle iftar yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden Turan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 5. Kolordu Komutanlığı Pınarhisar İstihkam Alay Komutanı Albay Necati Çetinkaya da katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

Mirasından men ettiği çocuklarından İbrahim Tatlıses'e rest
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada

İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Bir anda kucağına oturdu, gerçeği öğrenince bile susmadı
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar