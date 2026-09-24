Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Mustafa Dalcalı ve Vali Faik Üstün ilkokullarına gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Valisi Turan, Mustafa Dalcalı ve Vali Faik Üstün ilkokullarına gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mustafa Dalcalı ve Vali Faik Üstün ilkokullarını ziyaret etti. Turan, okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi aldı; öğretmenler ve velilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mustafa Dalcalı İlkokulu ile Vali Faik Üstün İlkokuluna ziyarette bulundu.

Okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi alan Turan, öğretmenler ve velilerle de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Eğitim camiasına emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür eden Turan, öğretmenlere ve okul yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.

Turan, geleceğin teminatı çocuklar için eğitimde hep birlikte el ele çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Zelenskiy açıkladı! Esir alınan Kuzey Kore askerleri Güney Kore'ye gönderildi

Savaş sürerken Zelenskiy'den Kim'i küplere bindirecek esir hamlesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Emre Alkin'in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Kritik isim böyle görüntülendi
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı

Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Fon soruşturmasında Tera patronu Emre Tezmen ve eski Genel Müdür Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı

Biri “Haberim yok”, diğeri “Hakim ortağın iradesi” dedi
Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama! Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama
Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazdı

Katolik Kilisesi'ni sarsan skandal! 5 kadın Papa'ya mektup gönderdi
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma gittikçe büyüyor! Gece yarısı çok sayıda tutuklama
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor

PKK'nın Irak'taki kararının ardından, TSK oradan çekiliyor