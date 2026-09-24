Kırklareli Valisi Turan, Mustafa Dalcalı ve Vali Faik Üstün ilkokullarına gitti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mustafa Dalcalı İlkokulu ile Vali Faik Üstün İlkokuluna ziyarette bulundu.

Okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi alan Turan, öğretmenler ve velilerle de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Eğitim camiasına emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür eden Turan, öğretmenlere ve okul yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.

Turan, geleceğin teminatı çocuklar için eğitimde hep birlikte el ele çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA