Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Valisi Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Başkan İsmet Cebeci ve muhtarların isteklerini dinledi. Turan, muhtarların köy ve mahallelerindeki vatandaşların kamudaki sesi olduğunu belirterek görevlerinde başarı diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Vali Turan, ziyarette Dernek Başkanı İsmet Cebeci ve muhtarlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Kırklareli'nin huzuru, gelişimi ve vatandaşların refahı için muhtarlarla yakın işbirliğinde olduklarını ifade eden Turan, muhtarların köy ve mahallelerindeki vatandaşların kamudaki sesi olduğunu kaydetti.

Muhtarlara görevlerinde başarı dileyen Turan, hayatını kaybeden muhtarları rahmetle andı.

Vali Turan'a ziyarette İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit eşlik etti.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu

Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu!
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir

Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak

Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Hepsi zorla orduya alınacak
Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir

Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir