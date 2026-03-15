Vali Turan İftar Programında Şehit Aileleriyle Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, eşi Nihal Turan ile 8 Kasım Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Turan, konuşmasında her akşam farklı ilçede şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı ve vatanı uğruna büyük mücadeleler verdiğini vurgulayan Turan, vatan uğruna canları veren şehitleri, yaralanan gazileri asla unutmadıklarını belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Programa, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
