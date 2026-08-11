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Vali Turan Akıncılar Köyü’nde Üreticilerle Buluştu

Vali Turan Akıncılar Köyü’nde Üreticilerle Buluştu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize'ye bağlı Akıncılar köyünü ziyaret ederek vatandaş ve üreticilerle görüştü. Muhtardan bilgi alan Turan, Kıbrıs gazisiyle sohbet etti, tarımsal üretim ve doğal kaynakların korunmasının önemini vurgulayarak hasat döneminde yangınlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Vize ilçesine bağlı Akıncılar köyünü ziyaret ederek Turan, vatandaşlar ve üreticilerle bir araya geldi.

Köy Muhtarı Halil Ergene'den yürütülen çalışmalar, tarımsal faaliyetler ve köyün ihtiyaçları hakkında bilgi alan Turan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret kapsamında Kıbrıs gazisi Saim Baydar ile de bir süre sohbet eden Turan, gaziler ve şehitlerin fedakarlıklarının her zaman minnetle anıldığını ifade etti.

Köylerin tarımsal üretim, kırsal kalkınma ve ormanların korunması açısından önemine dikkati çeken Turan, üretimi güçlendirirken doğal kaynakları korumanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Turan, hasat mevsiminde orman ve anız yangınlarına karşı azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ziyaretlerde Turan'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA
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