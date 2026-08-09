Vali Turan Taşköprü Köyünde Vatandaşlarla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Babaeski ilçesine bağlı Taşköprü köyünü ziyaret eden Turan, köyde tamamlanan ve devam eden yatırımları inceledi.

Muhtar Sergen Ceylan'dan tarımsal üretim faaliyetleri ve köyün ihtiyaçları hakkında bilgi alan Turan, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileğinde bulundu.

Köylerin tarımsal üretim, kırsal kalkınma ve gıda arz güvenliği açısından önemine dikkati çeken Turan, toprağın verimli kullanılması, üretimde sürdürülebilirlik ve su kaynaklarının tasarruflu tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Hasat mevsiminde orman ve anız yangınlarına karşı azami hassasiyet gösterilmesini isteyen Turan, toprağı, suyu ve doğal zenginlikleri korumanın gelecek nesillere karşı ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Ziyarette Turan'a, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı İsa Murat Övez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl İdare Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile Babaeski Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şafak Memi de eşlik etti.

Kaynak: AA