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Kırklareli Valisi Turan, görevine başlayan İl Müftüsü Işıldar'ı ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Turan, görevine başlayan İl Müftüsü Işıldar'ı ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü görevine başlayan Veysel Işıldar'ı makamında ziyaret etti. Turan, hayırlı olsun dileğinde bulunup müftülük çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı; Işıldar memnuniyetini belirterek teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli İl Müftülüğü görevine başlayan Veysel Işıldar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Müftüsü Işıldar'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Turan, yürütülecek din hizmetleri ve müftülük çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Işıldar nezdinde tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı da kutlayan Turan, din görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Işıldar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Turan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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