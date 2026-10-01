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Kırklareli Valisi Turan, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Çakır'ı ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Çakır'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Turan, kentin huzur ve güvenliği için emniyetin 7 gün 24 saat çalıştığını vurgulayıp emniyet mensuplarına teşekkür etti; Çakır da memnuniyetini belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Çakır'ı ziyaret etti.

Vali Turan, göreve başlayan Çakır'ı tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç ve suçlularla mücadelede??????? emniyet teşkilatının 7 gün 24 saat esasına göre özveriyle çalıştığını vurgulayan Turan, tüm emniyet mensuplarına gayretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Çakır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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