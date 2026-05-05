Haberler

Kırklareli Valisi Turan'dan Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, bir millet kültür değerlerinin kuşaktan kuşağa sağlıklı olarak aktardığı ölçüde varlığını sürdürebildiğini belirtti.

Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliği güçlendiren kültürel değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmanın öncelikli görevleri arasında bulunduğunu aktaran Turan, bu değerlerden birinin de Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı olduğunu kaydetti.

Hıdrellezin doğayı sevmeyi, saygı duymayı ve korumak gerektiğini hatırlatan önemli bir kültür mirası olduğunu bildiren Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hıdırellez, tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla, toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesine de katkıda bulunarak, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli rol oynamaktadır. Türk kültüründe olduğu gibi birçok farklı kültürde de baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve doğayla iç içe yaşayan milletimizin, dostluk ve kardeşlik adına yüzyıllardır kutlamakta olduğu Hıdırellez, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır.

Tıpkı nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan hıdırellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada da barışın ve dostluğun hakim olduğu güzel günlere vesile olması temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramını tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!