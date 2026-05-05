Kırklareli Valisi Turan'dan Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, bir millet kültür değerlerinin kuşaktan kuşağa sağlıklı olarak aktardığı ölçüde varlığını sürdürebildiğini belirtti.

Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliği güçlendiren kültürel değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmanın öncelikli görevleri arasında bulunduğunu aktaran Turan, bu değerlerden birinin de Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı olduğunu kaydetti.

Hıdrellezin doğayı sevmeyi, saygı duymayı ve korumak gerektiğini hatırlatan önemli bir kültür mirası olduğunu bildiren Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hıdırellez, tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla, toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesine de katkıda bulunarak, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli rol oynamaktadır. Türk kültüründe olduğu gibi birçok farklı kültürde de baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve doğayla iç içe yaşayan milletimizin, dostluk ve kardeşlik adına yüzyıllardır kutlamakta olduğu Hıdırellez, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır.

Tıpkı nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan hıdırellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada da barışın ve dostluğun hakim olduğu güzel günlere vesile olması temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramını tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."