Kırklareli Valisi Turan, hane ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftüsü ve Roman Koordinatörü ile birlikte iki aileyi ziyaret ederek sohbet etti, yatırımlar hakkında bilgi verdi ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, hane ziyaretlerinde bulundu.
Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Valilik Roman Koordinatörü Kasım Ant ile iki aileyi ziyaret etti.
Ziyaret ettiği aile fertleriyle sohbet eden Turan, kentte sürdürülen yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Turan, ardından vatandaşların taleplerini dinledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran