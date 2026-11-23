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Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğünce Bademlik Camisi'nde düzenlenen "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım" programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ve İl Müftüsü Veysel Işıldar, sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi.

Namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek istekleri dinleyen Turan, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değindi.

Kaynak: AA