Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Vali Turan makamında, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Acarlı, Kırklareli Anneler Derneği Üyesi Zuhal Tarcan, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü, Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Politikaları Daire Başkanı Lütfiye Karaaslan'ı kabul etti.

Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte sürdürülen yatırımlar hakkında ziyaretçilerine bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
