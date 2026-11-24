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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında öğretmenliğin, bir milletin geleceğini yetiştiren, toplumun saygı ve güvenine layık en onurlu mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin emeklerinin çok değerli olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Vatanını seven, milletine karşı sorumluluk duyan ve ülkesinin geleceği için üreten nesiller, öğretmenlerimizin sabrı, özverisi ve rehberliğiyle yetişir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına duyduğumuz güvenin temelinde, öğretmenlerimize ve onların yetiştirdiği nesillere olan inancımız vardır.

Yüce dinimiz İslam, ilim öğrenmeye ve öğrenilen bilgiyi başkalarına aktarmaya büyük önem verir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk vahyinde yer alan 'Yaratan Rabbinin adıyla oku' emri, insanı okumaya, öğrenmeye ve düşünmeye davet eder. İnancımızda ilim, paylaşıldıkça çoğalan ve insanlığın yararına kullanıldıkça değer kazanan kıymetli bir emanettir."

Turan, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözünün Cumhuriyet'in eğitim anlayışında öğretmenlere duyulan güveni ifade ettiğini belirtti.

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme ülküsünün bugün de eğitim yolculuğumuza yön verdiğini dile getiren Turan, "Ülkemizin bilimde, sanatta ve hayatın her alanında ilerlemesinde, öğrencilerine araştırma cesareti ve çalışma disiplini kazandıran öğretmenlerimizin büyük payı vardır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hedefimiz, milli ve manevi değerlerine bağlı, eleştirel düşünebilen, üreten ve sorumluluk üstlenen nesiller yetiştirmektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA