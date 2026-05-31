Kırklareli Valisi Turan, trafik ve asayiş denetimlerini inceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, trafik ve asayiş denetimlerini kontrol etti.

Turan, İl Emniyet Müdürlüğünce kentin Pınarhisar ilçesi istikametinde oluşturulan polis uygulama noktasını ziyarette bulundu.

Yürütülen trafik ve asayiş tedbirleri hakkında yetkililerden bilgi alan Turan, çalışmaları bir süre takip etti.

Personele görevlerinde kolaylık dileyen Turan, milletin huzuru için gece gündüz fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.