Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Manasijevski'yi kabul etti

Kırklareli Valisi Turan, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Manasijevski'yi kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Dr. Jovan Manasijevski'yi makamında kabul ederek iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini değerlendirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Jovan Manasijevski'yi makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın dostluğunun köklü tarihi ve kültürel bağlara dayandığını ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgede yapılabilecek işbirlikleri değerlendirildi.

Ziyarette, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Eser Cevahir ile Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
20 katlı binada yangın paniği! Vatandaşlar panikle sokağa döküldü

20 katlı binada büyük panik! Vatandaşlar bir anda sokağa döküldü
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar

Aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
İletişim Başkanlığı'ndan 'kaçak mülteci' iddiasına yalanlama

Türkiye'yi sarsan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var