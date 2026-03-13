Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Pervin Oymak'ı kabul ederek, ildeki kültürel etkinlikler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, İmam Hatip Lisesinde düzenlenen iftar programına katılarak, öğrencilere başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Pervin Oymak'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulut ve Oymak'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Oymak da Kırklareli'nin yaşayan miras ve kültürel etkinlikler açısından zengin bir kent olduğunu kaydetti.

İmam Hatip Lisesinde iftar programı düzenlendi

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, İmam Hatip Lisesinde düzenlen iftar programına katıldı.

Altınöz, yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Öğrencilerle aynı sofrada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Altınöz, öğrencilere de eğitim hayatlarında başarı diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
