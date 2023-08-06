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Kırklareli Valisi Ekici, motosiklet kazasında yaralanan TFF yöneticisi Can'ı ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, motosiklet kazası geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ı ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, motosiklet kazası geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ı ziyaret etti.

Ekici, evinde ziyaret ettiği Can'a geçmiş olsun temennisinde bulunarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu da yer aldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu Kırklareli Valiliği Volkan Can Güncel Haberler

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