Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Pazarlı, Çavuşköy, Develi, Topçuköy ve Akıncılar köylerini ziyaret edip İl Özel İdaresince sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, muhtarların isteklerini dinledi.

Ekici, vatandaşlarla da sohbet etti.

Köy ziyaretlerine devam ettiğini ifade eden Ekici, kendisine iletilen tüm istekleri yerinde çözme gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

Ekici, ziyaret etmediği köy kalmadığını belirtti.